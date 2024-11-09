نقل الفنان محيي إسماعيل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:17 مساءً - السبت 09/نوفمبر/2024 - 04:04 م 11/9/2024 4:04:19 PM

تعرض الفنان محيي إسماعيل لأزمة صحية، نقل للمستشفى على أثرها، بصحبة ابن شقيقه المخرج السينمائي أشرف فايق، الذي يتواجد معه حاليًا، وطمأن جمهوره على حالته الصحية.

مرض محيى إسماعيل

ووجه المخرج أشرف فايق الشكر لنقابة المهن التمثيلية على سرعة استجابتها متمثلة في الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم والنقيب أشرف زكي، بالإضافة لادارة المستشفى التي استجابت وأرسلت عربة الإسعاف في أقل من 10 دقائق لتنقل القيصر محيي إسماعيل للمستشفى.

الفنان محيي اسماعيل

وفى وقت سابق، قال محيي إسماعيل في تصريح خاص لـ "كلمتك": إنه يُقاس دائمًا الفنان الحقيقى بالقيم الذى يقدمها وليس عددها، مثلا نجيب الريحانى قيمته 7 أفلام عايش بيهم، والفنان العالمى جيمس بايرون دين قيمته 3 أعمال فقط، وجميع أدوارى الصغيرة أو الكبيرة ذات قيمة، وأجد أننى أضفت للحياة العلمية المصرية الكثير من خلال ما جسدته من شخصيات مثل دورى فى فيلم مولد يا دنيا، والقائد الإسرائيلى فى فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبى.

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