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نقل الفنان محيي إسماعيل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية - أخبار كلمتك

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نقل الفنان محيي إسماعيل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية - أخبار كلمتك

نقل الفنان محيي إسماعيل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:17 مساءً - السبت 09/نوفمبر/2024 - 04:04 م 11/9/2024 4:04:19 PM

محيى إسماعيل، كلمتك
محيى إسماعيل، كلمتك

تعرض الفنان محيي إسماعيل لأزمة صحية، نقل للمستشفى على أثرها، بصحبة ابن شقيقه المخرج السينمائي أشرف فايق، الذي يتواجد معه حاليًا، وطمأن جمهوره على حالته الصحية.

مرض محيى إسماعيل 

ووجه المخرج أشرف فايق الشكر لنقابة المهن التمثيلية على سرعة استجابتها متمثلة في الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم والنقيب أشرف زكي، بالإضافة لادارة المستشفى التي استجابت وأرسلت عربة الإسعاف في أقل من 10 دقائق لتنقل القيصر محيي إسماعيل للمستشفى.

 

الفنان محيي اسماعيل

وفى وقت سابق، قال محيي إسماعيل في تصريح خاص لـ "كلمتك": إنه يُقاس دائمًا الفنان الحقيقى بالقيم الذى يقدمها وليس عددها، مثلا نجيب الريحانى قيمته 7 أفلام عايش بيهم، والفنان العالمى جيمس بايرون دين قيمته 3 أعمال فقط، وجميع أدوارى الصغيرة أو الكبيرة ذات قيمة، وأجد أننى أضفت للحياة العلمية المصرية الكثير من خلال ما جسدته من شخصيات مثل دورى فى فيلم مولد يا دنيا، والقائد الإسرائيلى فى فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبى. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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