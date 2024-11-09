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مشاهير العرب - محمد التاجي يحل ضيفا ببرنامج «واحد من الناس» في هذا الموعد (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد التاجي يحل ضيفا ببرنامج «واحد من الناس» في هذا الموعد (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد التاجي يحل ضيفا ببرنامج «واحد من الناس» في هذا الموعد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 03:39 مساءً - يحل الفنان محمد التاجي، ضيفا على برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي الحلقة المقبلة، ومن المفترض أن يكشف خلالها الكثير عن التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصصية أيضا.

ومن المقرر أن يكشف محمد التاجي، خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس»، عن أسباب تفكيره في الاعتزال، واعتذاره عن دور في فيلم السفارة في العمارة، وكذلك علاقته بالنجم الراحل نور الشريف، فضلًا عن الأزمة التي تعرض لها بعد أن كان مشاركا في مسلسل «أبو العروسة»، وتم إبلاغه بالاستغناء عنه قبل التصوير بيوم واحد بعد ما مضى على الدور وجهز الشخصية وذهب الدور للفنان أحمد صيام.

محمد التاجي

آخر أعمال محمد التاجي

وتعد آخر أعمال محمد التاجي مشاركته في مسلسل العتاولة الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الماراثون الرمضاني لعام 2024.

ودارت أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، وجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.

الفنان محمد التاجي

أبطال مسلسل العتاولة

وضم مسلسل العتاولة، مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف، باسم سمره، ميمي جمال، منة تيسير، مريم الجندي، محمد التاجي، مصطفى أبو سريع، نهى عابدين، إنتاج صادق الصباح.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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