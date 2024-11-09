مشاهير العرب - محمد التاجي يحل ضيفا ببرنامج «واحد من الناس» في هذا الموعد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 03:39 مساءً - يحل الفنان محمد التاجي، ضيفا على برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي الحلقة المقبلة، ومن المفترض أن يكشف خلالها الكثير عن التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصصية أيضا.

ومن المقرر أن يكشف محمد التاجي، خلال استضافته في برنامج «واحد من الناس»، عن أسباب تفكيره في الاعتزال، واعتذاره عن دور في فيلم السفارة في العمارة، وكذلك علاقته بالنجم الراحل نور الشريف، فضلًا عن الأزمة التي تعرض لها بعد أن كان مشاركا في مسلسل «أبو العروسة»، وتم إبلاغه بالاستغناء عنه قبل التصوير بيوم واحد بعد ما مضى على الدور وجهز الشخصية وذهب الدور للفنان أحمد صيام.

آخر أعمال محمد التاجي

وتعد آخر أعمال محمد التاجي مشاركته في مسلسل العتاولة الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الماراثون الرمضاني لعام 2024.

ودارت أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، وجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.

أبطال مسلسل العتاولة

وضم مسلسل العتاولة، مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف، باسم سمره، ميمي جمال، منة تيسير، مريم الجندي، محمد التاجي، مصطفى أبو سريع، نهى عابدين، إنتاج صادق الصباح.