مشاهير العرب - نور النبوي يكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بينه وبين شخصيته بـ 6 شهور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - كشف الفنان نور النبوي عما إذا كان هناك أوجه تشابه بينه وبين شخصية «مراد» التي جسدها خلال أحداث مسلسله 6 شهور» الذي يعرض له بالوقت الحالي عبر منصة «WATCH IT الإلكترونية».

وقال النبوي خلال لقائه مع منصة WATCH IT، إن شخصية مراد في مسلسل 6 شهور» لا تشبهه على الإطلاق في حقيقته، معقبا: «أوقات كتير بستغرب نفسي لما بشوف تفاصيل شخصية مراد في المسلسل وبقول لنفسي: هو أنت بتعمل إيه؟ مراد شخصية نمطية وتهتم بالنظافة وبأدق التفاصيل، وده عكسي، وكمان لبسه مختلف عني».

أبطال مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور، هو أول بطولة مطلقة لـ الفنان نور النبوي، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وتتناول أحداث المسلسل قضية «العقارات» وشركات التسويق العقاري، التي تقوم على استقطاب العملاء للشراء من كل الأطياف، وتعد من أهم القضايا الجاذبة لقطاع كبير من الجمهور خلال الوقت الحالي، كما يتناول معالجة طريقة عمل الشركات وفكرة «التارجت»، ولكن جاءت المعالجة بشكل مختلف لايت.