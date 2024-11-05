مشاهير العرب - هنا شيحة تكشف عن أحدث ظهور لوالدها بهذه الطريقة «صوررة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:41 مساءً - شاركت الفنانة هنا شيحة، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور لها رفقة والدها خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهرت هنا شيحة تحتفل عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» رفقة والدها تحتفل بيوم ميلاده، قائلة: «حبيبي يا بابي، ربنا يديم عليك الصحة وتفضل مبدع، دايما معاك في كل معرض وكل اللي بيبحوك شفقك، الفنّ روحك وحياتك، دائما مبدع ومتجدد،

بحبك يا شيحا».

آخر أعمال هنا شيحة

يذكر، أن آخر أعمال هنا شيحة مشاركتها في مسلسل ما تيجي نشوف من ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، الذي عرض مؤخرا.

وشارك هنا شيحة في بطولة مسلسل ما تيجي نشوف عدد كبير من النجوم، أبرزهم، نبيل عيسى، إسلام جمال، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، نهى عابدين، ملك قورة، وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

حكاية ماتيجي نشوف

حكاية «ما تيجى نشوف»، دارت أحداثها في ١٠ حلقات، ويشارك فى البطولة: هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبرى، وأحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيرى.