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مشاهير العرب - «شوف».. dmc تكشف عن الأغنية الدعائية لمسلسل نقطة سوداء بطولة أحمد فهمي (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «شوف».. dmc تكشف عن الأغنية الدعائية لمسلسل نقطة سوداء بطولة أحمد فهمي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «شوف».. dmc تكشف عن الأغنية الدعائية لمسلسل نقطة سوداء بطولة أحمد فهمي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - طرحت شاشة dmc الأغنية الدعائية لـ مسلسل نقطة سوداء، من بطولة النجم أحمد فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وينطلق عرض مسلسل نقطة سوداء من بطولة أحمد فهمي، بداية من اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري عبر شاشة mbc، ومن المنتظر أن ينال إعجاب قطاع كبير من الجمهور نظرا لاحتوائه على الكثير من الأحداث المشوقة.

تفاصيل مسلسل نقطة سوداء لـ أحمد فهمي

ومن ناحية أخرى، استقرت الجهة المنتجة لأحدث الأعمال الدرامية للمطرب أحمد فهمي مسلسل «نقطة سوداء»، على بداية عرض أولى الحلقات، يوم 5 نوفمبر المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

القنوات الناقلة لـ مسلسل نقطة سوداء

أعلنت منصة شاهد عبر حسابها على «إنستجرام»، عن عرض مسلسل نقطة سوداء بطولة أحمد فهمي، وناهد السباعى، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل، المقرر عرضه مجانا عبر المنصة، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة.

مسلسل نقطة سوداء

وتدور أحداث مسلسل نقطة سوداء في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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