مشاهير العرب - نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصورة مع والدها.. ومتابعون: «شبهك أوي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - نرمين الفقي.. تصدرت الفنانة نرمين الفقي محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت صورها تجمعها بوالدها عبر صفحتها الرسمية.

الفنانة نيرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورها تجمعها بوالدها وعلقت عليها قائلة: «مع حبيبي والدي ربنا يخليك ليا ويديك الصحة رحلة صغيرة إلى بلجيكا وباريس، واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق، أحبك كثيرًا .

وانهالت عليها التعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي:«اول مرة اشوفك فرحانة من قلبك ماشاء الله.. ربنا يخليكم لبعض»، «ضحكة العين والملامح ما شاء الله غير أي حاجه تانية ومش بتكرر ربنا يخليكم لبعض»، «يخليلك ياه ويطول بعمره وحشتينا لاتغيبي عنا ياقمر ربنا يحفظك ويسعدك دايما»، «ماشاء الله بابا قمر وانتي قمريين وشبهك أوي»، «باباكي جان اوي»، «طول عمرى عايز اعرف مين اللي زرع الورده دى اخيرنا شوفت صاحب البستان»، «هو أي الجمال دا ما شاء الله».

آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي

والجدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة نيرمين الفقي هو مسلسل محارب الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، وتدور حول الشاب محارب «حسن الرداد» الذي أتى من الصعيد بعد وفاة والده ليستقر مع أسرته ويعمل بعدة مجالات للإنفاق على أسرته ولكن حياته تنقلب رأسا على عقب بعد حادث دهس والده، وتأخذ الأحداث مسار آخر وتتطور القضية في إطار صراعه مع رجل الأعمال محمود العزازي «ماجد المصري».

أبطال مسلسل محارب

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.