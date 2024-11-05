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حنان مطاوع تنشر صورة من كواليس تصوير "صفحة بيضا" - أخبار كلمتك

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حنان مطاوع تنشر صورة من كواليس تصوير "صفحة بيضا" - أخبار كلمتك

حنان مطاوع تنشر صورة من كواليس تصوير "صفحة بيضا" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:54 مساءً -  نشرت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام صورة لشخصيتها بمسلسلها الجديد “صفحة بيضا”.

وعلقت حنان مطاوع قائلة: “صفحة بيضا.. ضي”.

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 وكان المؤلف حاتم حافظ قد نشر صورتين من كواليس تصوير مسلسل صفحة بيضا عبر حسابه على تطبيق انستجرام تكشف أجواء التصوير.

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مسلسل صفحة بيضا

 تواصل الفنان حنان مطاوع تصوير مشاهدها في مسلسل "صفحة بيضا" بين ديكورات العمل بالسادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم عرض العمل أواخر العام الجاري.

وتلعب حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.
 

مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى  ويطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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