مشاهير العرب - ياسر جلال يلبي طلب صالح العويل بزيارته في المستشفى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - استجاب الفنان ياسر جلال، لدعوة الفنان صالح العويل، بعد طلب الأخير مقابلته، للمرة الثانية.

وحرص جلال على أن يزور الفنان صالح العويل، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد أن أصيب بتسمم في الدم، نتيجة تدهور حالته الصحية، وحدوث مضاعفات.

ووجه هشام العويل، نجل صالح العويل، الشكر إلى النجم ياسر جلال الذي حرص أمس على زيارة والده والاطمئنان عليه، وذلك للمرة الثانية، حيث زاره في أغسطس الماضي، أثناء بقائه في المستشفى، قائلا: «ياسر جلال زارني ودايما بيطمن عليا».

الفنان صالح العويل

جدير بالذكر أن الفنان صالح العويل، 78 عاما، اشتهر بالمشاركة في العديد من الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية منذ انطلاقته الفنية في السبعينات.

واشتهر صالح العويل بتقديم أدوار ثانوية منها مسجون أو رجل عصابة، أو شرطي وعسكري في السجن، ومن أبرز مشاركاته كانت أفلام حنفي الأبهة، وشمس الزناتي، ومسلسلات يوميات ونيس، وترويض الشرسة، ونصف ربيع الآخر.