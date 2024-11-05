مشاهير العرب - ناهد السباعي تهدي برومو مسلسل «نقطة سوداء» لوالدتها «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - تستعد الفنانة ناهد السباعي، لعرض أحدث أعمالها في الدراما بالتعاون مع الفنان أحمد فهمي خلال الفترة المقبلة، والذي من المفترض أن تقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة تتناسب مع أحداث العمل الدرامي.

وعقب طرح البرومو التشويقي لمسلسل نقطة سودة من بطولة الفنان أحمد فهمي، قالت ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «قريباً مسلسل نقطة سودة علي المسلسل كان آخر عمل للأستاذ أشرف عبد الغفور، والأستاذة ناهد رشدي.. أحب أهدي المسلسل لروح أمي ناهد فريد شوقي و لأستاذ أشرف عبد الغفور و لأستاذه ناهد رشدي اللهم اغفر لهم وارحمهم».

تفاصيل مسلسل نقطة سودة لـ أحمد فهمي

ومن ناحية أخرى، استقرت الجهة المنتجة لأحدث الأعمال الدرامية للمطرب أحمد فهمي مسلسل «نقطة سودة»، على بداية عرض أولى الحلقات، يوم 5 نوفمبر المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

القنوات الناقلة لـ مسلسل نقطة سودة

أعلنت منصة شاهد عبر حسابها على «إنستجرام»، عن عرض مسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي، وناهد السباعى، يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المقبل، المقرر عرضه مجانا عبر المنصة، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة.

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.