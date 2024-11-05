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مشاهير العرب - خلال 24 ساعة.. برومو مسلسل «رقم سري» يقترب من المليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خلال 24 ساعة.. برومو مسلسل «رقم سري» يقترب من المليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال 24 ساعة.. برومو مسلسل «رقم سري» يقترب من المليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - تخطى البرومو الدعائي لـ مسلسل «رقم سري» بطولة ياسمين رئيس، الـ700 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة، بعد طرحه عبر الصفحة الرسمية لـ dmc.

أحداث مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، تدور أحداثه حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة، حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال أحد المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

ومن المقرر أن يتم عرض أولى حلقات مسلسل رقم سري، يوم الأحد الموافق 9 من نوفمبر الجاري، عبر شاشة dmc، ضمن موسم مسلسلات «الأوف سيزون».

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري، عدد من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين رئيس وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، وأحمد الشامي ومن إخراج محمود عبد التواب “توبة”، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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