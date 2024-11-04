في عيد ميلاده الـ 49، محمد حماقي تمنى اللعب بالأهلي وأصيب بجلطة أثناء إعداده حاجة مستخبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:02 مساءً - يحتفل النجم محمد حماقي، اليوم الإثنين، 4 نوفمبر 2024، بعيد ميلاده الـ 49، حيث إنه ولد في عام 1975، وكانت انطلاقته في عام 1997، حينما قدم أولى أغانيه الحلو يحب الحنية.

بدايات محمد حماقي

ويعتبر الموزع الموسيقي طارق مدكور سببا من أسباب ظهور حماقي، وذلك بعد مقابلتهما الأولى في عام 1995، حينما استمع لصوته وأشاد بموهبته وقرر أن يساعده.

وقال محمد حماقي عن هذه الفترة:" كنت خايف أطلع مدرس موسيقى، لحد أما قابلت طارق مدكور وسمعته صوتي، وبعدها قالي انت حلو وهنجهزك، وخلال الفترة دي كنت عامل فريق مع صحابي مكناش عايزين فلوس ولكن عايزين الناس تسمعنا دي فترة مرحلة اللايف، ولكن الغناء في الاستديو كان حاجة مختلفة.

وكان حماقي في بدايته يردد الأغاني في الاستديو لدي طارق مدكور حتى يتمكن من الغناء أمام الميكروفون، وخلال هذه الفترة تعرف على مصطفي قمر وجمعتهما علاقة قوية.

وكان اللقاء الأول بين حماقي والجمهور في الأردن ضمن مهرجان جرش حينما طلب مصطفي قمر منه أنه يشاركه في الحفل “كورال”.

ألبومات محمد حماقي

وأصدر محمد حماقي ألبومه الأولي في عام 2003 بعنوان خلينا نعيش من تقديم صوت الدلتا وحقق نجاحا كبيرا، ومن أبرز المحطات في حياته هو حصوله علي الأسطوانة البلاتينية، لتحقيق ألبومه خلص الكلام اعلي مبيعات في الشرق الأوسط، وفرض نفسه علي الساحة بشكل كبير، خاصة بعد أطلاق ألبوم ناويها لعام 2008، والذي يعد أحد أنجح ألبوماته

وقال حماقي في تصريحات سابقة له أن قبل اتجاهه للغناء كان يحب كرة القدم وكان يحلم باللعب في النادي الأهلي ويرتدي تيشرت 12 نظرا لحبه الشديد لطاهر أبو زيد ولكنه لم يوفق، مؤكدا انه فعل المستحيل من أجل وصوله ونجاحه

و أكد حماقي أنه يكره النقد بشكل كبير، مؤكدا أن الفنان حساس بشكل كبير وأقل شئ يؤثر فيه بشكل كبير، لذلك لم ينتبه، لان النقد يشعر بأنه أنسان مقصر

وتعتبر فترة انفصال محمد حماقي عن زوجته من أصعب الفترات التي مرت عليه، ويقول حماقي:" كنت حريصا ألا أصرح بالانفصال حتى لا يحدث أي تجاوز من أي شخص، والانفصال سببه مرحلة عدم تفاهم يمر بها الكثير"

محمد حماقي وزوجته



وأضاف: "اخترنا الحل الأسهل أن نرتاح من بعضنا، ولكن هذا لم يكن حلًّا فالسنتان كانتا في غاية الصعوبة، وكل ليلة قبل النوم كنت أفكر ماذا لو تزوجت فميجليش نوم خالص وببقى متضايق جدًّا.. فضلت سنتين قاعد في نفس الحتة".

وأكد محمد حماقي أنه أحيانا يكون الانفصال مفيدا فهو يجعلك تقف أمام المرآة وتتساءل هل بذلت المجهود المفروض، وقررنا الرجوع وبالمناسبة أنا أحب نهلة جدًّا أحبها بعقلي وبمشاعري، وعن علاقته ببنته قال إنه أب مفسد وعاقل وحامل للمسؤولية وخائف ومطمئن، كل هذا أفعله معها وهي تحب المزيكا جدًّا وتلعب درامز.

ولا شك أن أغنية حاجة مستخبية من أبرز وأنجح أغانيه ولكنه روى في وقت سابق أنه تعرض لأزمة صحية أثناء تحضيرها، وقال: تعرضت لأزمة صحية جلطة في القلب عام 2011، كنا في يوم قاعدين شغالين على الأغنية، وحسيت إني مش مظبوط وحاجة بتوجعني في صدري وضهري وكتفي، فكنت المفترض أطلع على تومة أشتغل.

وأضاف وصلت البيت قست الضغط لقيته 160/110 ضغط عالي، وبعدين شربت كركديه الضغط نزل شوية، وبعدين نمت صحيت لقيت الوجع رجع تاني.. نزلنا رُحت المستشفى دخلت عملنا رسم قلب، قال دلوقتي تمشي حالا تروح على مستشفى تاني.. وصلت لقيت الناس واقفة بكرسي علشان ممشيش.. في ثانية فتحوا القسطرة، وعملت القسطرة، والمشكلة اتلحقت في وقت متسيبش أثر يعني".

وكان محمد حماقي مرتبط ارتباطا كبيرا بوالده الراحل، مشيرا إلى أن أغنية ما بلاش لها قصة حزينة في حياتي، وقال:" الأغنية ليها حكاية مع أبويا الله يرحمه وملهاش علاقة بنهلة مراتي".

وأشار:"آخر يوم مع ابويا كان فرح بنت خالي وهو كان مزاجه حلو ومنطلق وعمال يسلم على كل الناس ويرحب بكل الناس ومنطلق وانا غنيت ويومها كانت معدتي وجعاني وبشتكي وبطني وجعاني ومش مبسوط وانا خارج من القاعة لقيته بيحط ايده في جيب البدلة بتاعته وطلع لي ملبس وقاللى خد حلي بوقك علي الغناء الحلو اللى غنيته ده وقاللى يلا انا همشي بقى مع السلامة وسلم عليا ومشي والكلام ده كان بالليل ولما روحت لقيته بيكلمني وسألني روحت ولا لأ ومحتاج حاجة ولا لأ، شكرته تاني يوم 9 الصبح جالي تليفون أنه توفى فكانت صدمة كبيرة جدا ومرحلة وحشة".

ولفت:"بعد وفاة أبويا كان عندي لحن كنت واخده من تامر علي وهو كاتب كلمتين ما بلاش تغيب عنا تاني ما بلاش يا سايب أراضينا، فأنا حبيت الأغنية واخدتها منه، وقعدت فترة قاعد مع امي ومبنزلش وامير طعيمة يوميا كان يكلمني وبيحاول يخرجني لغاية لما جالي في يوم تحت البيت وقاللى مش هامشي الا لما تنزل معايا فقعد يقولي كلام يخرجني من حالتي الوحشة فقلت له انا عندي غنوة عايزك تكملها اللي هي "ما بلاش" والكلام اللى اتكتب في الأغنية هو فعلا اللى حصل مع رحيل أبويا، وأمير طعيمة كتب اللقاء الأخيرة بيني وبين أبويا في الأغنية والحقيقة انه وصل للناس زي ما انا عايز".

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