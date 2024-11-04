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أحمد عبدالله محمود يكشف موقفه من مسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

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أحمد عبدالله محمود يكشف موقفه من مسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

أحمد عبدالله محمود يكشف موقفه من مسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - أكد الفنان أحمد عبدالله محمود أنه حتى الآن لم يتم التعاقد بشكل رسمي على المشاركة في مسلسل “فهد البطل” مع الفنان أحمد العوضي.

وقال أحمد عبدالله محمود في تصريحات لكلمتك: إنه من المحتمل عدم مشاركته في العمل بدون كشف الأسباب، مكتفيًا بقوله “ لسه بشوف الدنيا، لكن احتمال بنسبة كبيرة مابقاش موجود في العمل”.

سجن أحمد العوضي في "فهد البطل"

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل “فهد البطل” الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها، يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة؛ ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة. 

أبطال مسلسل فهد البطل

ومسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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