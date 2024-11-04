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آخرهم درويش، أفلام جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني - أخبار كلمتك

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آخرهم درويش، أفلام جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني - أخبار كلمتك

آخرهم درويش، أفلام جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:03 مساءً -  بدأ الفنان عمرو يوسف تصوير مشاهد فيلمه الجديد “درويش ” الذى تشاركه ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وذلك استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أخر أفلامه شقو والذي حقق نجاحا كبيرا.

فيلم درويش لعمرو يوسف 

وترصد كلمتك تفاصيل أعمال جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني:   

فيلم الدرويش يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف وتشاركه البطولة دينا الشربيني وتارا عماد وخالد كمال ومحمد شاهين وأحمد عبد الوهاب بالإضافة إلي مصطفي غريب والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي .
 

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ويعتبر فيلم الدرويش بمثابة تجديد التعاون الفني بين عمرو يوسف ودينا الشربيني، وذلك بعد مشاركتهما في فيلم شقو.

فيلم شقو 

فيلم شقو بطولة فيلم شقو كل من؛ محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري وأخرجه كريم السبكي وانتجه  أحمد السبكي وتم طرحه في مصر ومختلف الدول العربية والعالم.

 

فيلم  كدبة كل يوم 

كما اجتمع عمرو يوسف ودينا الشربيني مع بعضهما البعض للمرة الأولي، في فيلم كذبة كل يوم في عام 2016 

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كدبة كل يوم" بطولة عمرو يوسف ودرة وشيرين رضا ودينا الشريبني ومحمد ممدوح وكريم قاسم، وسيناريو وحوار هشام منصور وشريف الألفي، وإخراج خالد الحلفاوي.

ومن الأعمال الناجحة التي جمعت عمرو يوسف ودينا الشربيني فيلم هيبتا الجزء الأول والذي عرض في 2016 وحقق نجاحا كبيرا.

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وتناول قصة الدكتور شكري مختار "ماجد الكدواني"، اخصائي علم النفس الذي قرر أن يقدم محاضرة أخيرة، ويقوم من خلال محاضرته الأخيرة باﻹجابة على واحد من أهم الأسئلة المركزية، وهو كيفية حدوث الحب، حيث يشرح خلال محاضرته المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات.

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وشارك في الفيلم دينا الشربيني وأحمد داوود وماجد الكدواني وجميلة عوض وتولي إخراجه هادي الباجوري 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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