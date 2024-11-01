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أروى جودة برفقة زوجها في ختام مهرجان الجونة السينمائي - أخبار كلمتك

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أروى جودة برفقة زوجها في ختام مهرجان الجونة السينمائي - أخبار كلمتك

أروى جودة برفقة زوجها في ختام مهرجان الجونة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - مهرجان الجونة، قالت الفنانة أروى جودة إن "هناك زيادة في الندوات وورش العمل في الدورة السابعة بمهرجان الجونة السينمائي، وإن الاهتمام بصناعة الفيلم والسينما أكثر منه مشاهدة الأفلام وفتح مجال لمزيد من فرص العمل للشباب".

أروى جودة وزوجها الأجنبي

وظهرت الفنانة أروى جودة خلال فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة، برفقة زوجها الأجنبي الذي لا يجيد التحدث بالعربية.

وعلق زوج أروى جودة على إشادة المذيع بزوجته بكلمة عربية، قائلا:"شكرا"

 

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إعلان جوائز مهرجان الجونة 

وبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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