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أمينة خليل: فعاليات مهرجان الجونة تفرح القلب، ومتحمسة لـ "لام شمسية" - أخبار كلمتك

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أمينة خليل: فعاليات مهرجان الجونة تفرح القلب، ومتحمسة لـ "لام شمسية" - أخبار كلمتك

أمينة خليل: فعاليات مهرجان الجونة تفرح القلب، ومتحمسة لـ "لام شمسية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:40 مساءً - مهرجان الجونة، قالت الفنانة أمينة خليل: "تابعت مهرجان الجونة منذ دورته الأولى وحضرته لما كان صغير ومنتظرة لما يبقى عالمي ويحضره كل الفنانين العالميين".

دعم مهرجان الجونة

وأضافت خلال حديثها على هامش ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي: "كل خطوة مهرجان الجونة السينمائي بيكبر وهنفضل ندعمه سنة ورا سنة، والفعاليات السنة دي حاجة تفرح القلب خاصة ندوات الفنانة إسعاد يونس والفنان محمود حميدة".

طاقة مهرجان الجونة السينمائي

وتابعت أمينة خليل: "مهرجان الجونة السينمائي الدولي الدورة السابعة أشعر فيه بطاقة إيجابية كبيرة".

وأشارت: “متحمسة جدا لمسلسل لام شمسية، اللي هيتعرض في رمضان 2025 وفي نفس الوقت خايفة جدا”. 

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إعلان جوائز مهرجان الجونة 

ومن المقرر أن يبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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