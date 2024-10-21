شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة جينيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:44 مساءً - إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجل النجمة شيرين عبد الوهاب، حيث تمكنت من حصد المركز الأول في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتالية، بدءًا من 16 مارس 2024.

شيرين

وتمكنت شيرين عبد الوهاب من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت أطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا لتستعيد مكانتها الفنية مجددًا وبقوة.

حيث استطاعت أغانيها مثل "كلام عينه" و"الوتر الحسَّاس" و"صبري قليل" أن تحتل المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية.

ألبوم "نساي" الذي طرحته شيرين في عام 2018 حقق نجاحًا باهرًا، حيث احتلت أغانيه المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية، ولا يزال هذا الألبوم يحقق نجاحًا مستمرًا حتى يومنا هذا.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرا آخر أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان "ابتسمت" كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتعد آخر أغاني ألبومها الجديد والذي طرحت منه 7 أغان متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة والرومانسية.

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