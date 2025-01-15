الكشف عن سقوط وشيك لصنعاء - أخبار كلمتك

قال الكاتب والمحلل السياسي، ياسين التميمي، في منشور على منصة إكس: "في تطور مثير للاهتمام أوعزت جماعة الحوثي لمجموعة من الأشخاص الذي يبدو النعيم على محياهم، تقديم مقطع دعائي تم بثه في مواقع التواصل الاجتماعي، يدور حول التسويق لنصف المرتب الذي قامت الجماعة بصرفه للموظفين".



وأكد أن "هذه الدعاية حول صرف نصف مرتب فقط، مدفوعة بقلق الجماعة من تداعيات سقوط حليفها الأسد وتراجع قوة حزب الله، وإمكانية حدوث تطور عسكري خطير يستهدف وجودها، مما دفع الجماعة إلى استرضاء الناس والتضخيم من هذه المبادرة البائسة التي تزيد الناس عناء فوق عنائهم بسبب ضآلة ما تصرفه وعدم كفايته".



واختتم: "سقطت صنعاء بذريعة تخفيض أسعار المشتقات النفطية، واليوم الناس بلا مرتبات ولا أمل ولا مشتقات نفطية ولا سلع أساسية ، بعد أن تحولت مناطق سيطرة الحوثيين إلى أكبر سوق سوداء لابتزاز الناس في احتياجاتهم الأساسية، ومحاربتهم في أرزاقهم".

