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الكشف عن سقوط وشيك لصنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن سقوط وشيك لصنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن سقوط وشيك لصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 01:17 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الكاتب والمحلل السياسي، ياسين التميمي، في منشور على منصة إكس: "في تطور مثير للاهتمام أوعزت جماعة الحوثي لمجموعة من الأشخاص الذي يبدو النعيم على محياهم، تقديم مقطع دعائي تم بثه في مواقع التواصل الاجتماعي، يدور حول التسويق لنصف المرتب الذي قامت الجماعة بصرفه للموظفين".


وأكد أن "هذه الدعاية حول صرف نصف مرتب فقط، مدفوعة بقلق الجماعة من تداعيات سقوط حليفها الأسد وتراجع قوة حزب الله، وإمكانية حدوث تطور عسكري خطير يستهدف وجودها، مما دفع الجماعة إلى استرضاء الناس والتضخيم من هذه المبادرة البائسة التي تزيد الناس عناء فوق عنائهم بسبب ضآلة ما تصرفه وعدم كفايته".


واختتم: "سقطت صنعاء بذريعة تخفيض أسعار المشتقات النفطية، واليوم الناس بلا مرتبات ولا أمل ولا مشتقات نفطية ولا سلع أساسية ، بعد أن تحولت مناطق سيطرة الحوثيين إلى أكبر سوق سوداء لابتزاز الناس في احتياجاتهم الأساسية، ومحاربتهم في أرزاقهم".
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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