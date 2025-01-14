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عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

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عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:27 مساءً - كلمتك/خاص:

تمت جلسة تصالح في قناة عدن المستقلة مساء اليوم بين الزميل وفي العريمي ومعلم من محافظة لحج تعرض للدفع من قبل العريمي .

ووقعت الحادثة العرضية صباح الثلاثاء بساحة العروض.

وخلال جلسة التصالح قدم العريمي اعتذاره للمعلم مؤكدا ان ماحدث حادث عرضي وليس مقصود.


 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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