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إسرائيل تتخذ قرار صارم بشأن حملة اوسع ضد الحوثيـ ين - أخبار كلمتك

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إسرائيل تتخذ قرار صارم بشأن حملة اوسع ضد الحوثيـ ين - أخبار كلمتك

إسرائيل تتخذ قرار صارم بشأن حملة اوسع ضد الحوثيـ ين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:12 مساءً - كلمتك: خاص


 

كشف موقع ماكو العبري انه اتخذ قرار في إسرائيل بشن حملة أوسع ضد الحوثيين في اليمن.


موضحاً أن إسرائيل تدرك أن الحرب ضد الحوثيين لم تعد متقطعة ومن المتوقع أن نشهد زيادة في الهجمات في اليمن.

ومن المتوقع أن تعمل المؤسسة الأمنية على جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية عن الحوثيين، وزيادة الهجمات، سواء في نطاقها أو وتيرتها.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتوسع التعاون بين إسرائيل والدول العاملة ضد الحوثيين، وذلك بسبب صعوبة الهجوم على مسافة كبيرة.

ومن المتوقع أن تكون الحملة ضد الحوثيين طويلة، وستكون لها تكاليف أيضاً.

وقد يكثف الحوثيون الإطلاقات تجاه البلاد.

وقد يكون هناك تأثير آخر على الرحلات الجوية في مطار بن غوريون إذا توقفت شركات الطيران الأجنبية عن الطيران إلى إسرائيل أو قررت عدم استئناف عملياتها في إسرائيل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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