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ضبط أسلحة متنوعة على متن شاحنة في شبوة - أخبار كلمتك

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ضبط أسلحة متنوعة على متن شاحنة في شبوة - أخبار كلمتك

ضبط أسلحة متنوعة على متن شاحنة في شبوة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

أفاد مصدر محلي عن ضبط أسلحة متنوعة على متن شاحنة في شبوة .

وقال المصدر:تم ضبط أسلحة وذخائر متنوعة على متن شاحنة نقل في نقطة تفتيش عسكرية مدخل مدينة عتق

وبحسب المصدر أن #قوات_دفاع_شبوة احبطت تهريب شحنة أسلحة وذخائر متنوعة مهربة في سيارة نقل (بوزة) مخبأة بإحكام قادمة من محافظة #مأرب اليمنية كانت في طريقها إلى محافظة شبوة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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