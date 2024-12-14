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الكشف عن حقيقة تعرض اليمن لاعصار - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة تعرض اليمن لاعصار - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة تعرض اليمن لاعصار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الخبير الجوي جميل الحاج: إن الإعصار شيدو ضرب شمال مدغشقر بقوة سوبر إعصار من الدرجة الرابعة بسرعة دوران رياح 125 عقدة بالساعة.

واختتم: "كما تراجع إلى الدرجة الثالثة بسرعة دوران رياح 115 عقدة بالساعة ويتجه نحو دول شرق أفريقيا، وليس له تأثير على اليمن.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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