الكشف عن امر صادم بشان حقيقة تهريب المليارات عبر مطار عدن - أخبار كلمتك

قال الصحفي صالح الحنشي:الفساد الذي تحدث عن فادي باعوم حول اخراج اموال بالعملات الاجنبية للخارج عبر مطار عدن هذه اموال تجار لتغطية الاستيراد من الخارج. لان البنك المركزي ماعنده في الحسابات الخارجية اي ارصده.

واضاف:تقوم هذه البنوك بترحيل الاموال لسداد مايتم استيراده وعملية ترحيل الاموال تجري تحت اشراف البنك المركزي وتخرج بطرق رسمية ومعروف مصدرها ومعروفه ايضا وجهتها وتعرفوا اين تكمن خطورة مثل ماجاء في حديث فادي.

واختتم:يتحدث باسم منظمه مكافحة الفساد. يعني منظمة مجتمع مدني. الحوثيين ياخذوا مثل هذا التصريح ويترجموه للغة الانجليزية ويوزعوه على مختلف الهيىات الدولية لالصاق تهم تهريب الاموال بالبنك المركزي عدن سبق وان قام الحوثيين من قبل بترجمة مايصدر من قبل مايسمى بنقابة الصرافين في عدن. التي كانت تهاجم البنك المركزي ويوزعوها على مختلف الهيىات الاممية لاندري هل يعي فادي باعوم ماقاله. او ان قده الحاصل..