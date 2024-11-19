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توتر اثر منع أعضاء هيئة التدريس من دخول قسم الطالبات بسبب ملابس غير لائقة في صنعاء - أخبار كلمتك

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توتر اثر منع أعضاء هيئة التدريس من دخول قسم الطالبات بسبب ملابس غير لائقة في صنعاء - أخبار كلمتك

توتر اثر منع أعضاء هيئة التدريس من دخول قسم الطالبات بسبب ملابس غير لائقة في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:59 مساءً - كلمتك/خاص:

منع حراس جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، أعضاء هيئة التدريس من دخول فرع الطالبات، بسبب ملابسهم التي قالوا إنها غير لائقة.

وقالت مصادر، إن جامعة العلوم والتكنولوجيا شهدت يوم الأحد، حالة من التوتر بعد أن منع حراس فرع الطالبات دخول عدد من أعضاء هيئة التدريس، بحجة ارتدائهم ملابس غير لائقة تشمل بناطيل الجينز والقمصان (الشميز).

وأضافت أن حراس الجامعة قالوا إن هذه التعليمات جاءت بناءً على توجيهات من عدنان إسماعيل الوادعي، مدير مكتب رئيس الجامعة المفروض من الإدارة الجديد من قبل الميليشيا.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء أسفر عن إلغاء بعض المحاضرات في بعض الأقسام، حيث قرر عدد من أعضاء هيئة التدريس تعليق التدريس احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التعسف والإهانة" من قبل مدير مكتب رئيس الجامعة، الذي اعتبر لباسهم غير مناسب.

وأعرب الأعضاء عن استيائهم من هذا التدخل في شؤونهم الشخصية، مؤكدين أن ارتداء الجينز والقمصان لا يتعارض مع القيم الأكاديمية أو الهوية الثقافية التي يدعي البعض المحافظة عليها، وفق المصدر.

وذكرت أن تصرف مدير مكتب رئيس الجامعة قوبل بانتقادات واسعة، بسبب عدم التزامه بمهامه الرسمية، وتحويله دوامه إلى تجوال متكرر بين أقسام الطالبات، وهو ما زاد من حالة الاستياء بين أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى عدة إجراءات إدارية تعسفية تمس الحياة الأكاديمية وحريات أعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والجامعات الأخرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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