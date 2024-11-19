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فضائح اخلاقية تعصف بقيادات بارزة في صنعاء(فيديو) - أخبار كلمتك

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فضائح اخلاقية تعصف بقيادات بارزة في صنعاء(فيديو) - أخبار كلمتك

فضائح اخلاقية تعصف بقيادات بارزة في صنعاء(فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - كلمتك/خاص:

فتح الشاعر الجرموزي النار على قيادات حوثية واصفا اياهم بالرخوات(مثليين)
وقال الشاعر الجرموزي:وافقنا على الوساطات التي جاءت قلنا لتوحيد الصف والجبهات الا ان نصر الدين عامر يتكلم علي بالمساحات بتويتر ويقول اننا خفت منه انا اخاف من الرخوة نصر الدين عامر؟ وانا ماخفت من كم عاصر شنب باخاف من الرخوة
واضاف:من سلط علينا الرخوات نصر الدين عامر ومحمد حيدرة وخالد المداني نحن لن نقبل بهذه الرخوات وعليه ان يثبت مااتهمني به او اننا بثبت بانه ليس رجل

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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