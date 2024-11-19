فتح الشاعر الجرموزي النار على قيادات حوثية واصفا اياهم بالرخوات(مثليين)
وقال الشاعر الجرموزي:وافقنا على الوساطات التي جاءت قلنا لتوحيد الصف والجبهات الا ان نصر الدين عامر يتكلم علي بالمساحات بتويتر ويقول اننا خفت منه انا اخاف من الرخوة نصر الدين عامر؟ وانا ماخفت من كم عاصر شنب باخاف من الرخوة
واضاف:من سلط علينا الرخوات نصر الدين عامر ومحمد حيدرة وخالد المداني نحن لن نقبل بهذه الرخوات وعليه ان يثبت مااتهمني به او اننا بثبت بانه ليس رجل
فضائح اخلاقية تعصف بقيادات بارزة في صنعاء(فيديو) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - كلمتك/خاص:
فتح الشاعر الجرموزي النار على قيادات حوثية واصفا اياهم بالرخوات(مثليين)
فتح الشاعر الجرموزي النار على قيادات حوثية واصفا اياهم بالرخوات(مثليين)
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