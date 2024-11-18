قيادي بالإنتقالي يدعو المجلس إلى التخلي عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

قال القيادي بالمجلس الانتقالي صالح النود : ‏لست مع انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من الشراكة، ولكني أطالب المجلس بألا يكون الطرف الأضعف داخل هذه الشراكة، بل يجب أن يكون هو الأقوى.

واضاف : أدعو المجلس الانتقالي إلى التخلي عن سياسة الإطار التفاوضي، وأن يطمح لتحقيق أهداف واضحة ومحددة بدلًا من الاستمرار في هذا المسار الغامض.

واختتم: إن الضغط على الشركاء للقبول بالإدارة الذاتية للجنوب وتسويق هذا الخيار لدى التحالف والمجتمع الدولي هو الضمان الوحيد لتحصين ما تحقق حتى الآن، وللحد من محاولات قوى 7/7 الرامية إلى تذويب قضية شعب الجنوب داخل مشروع استعادة الجمهورية.

