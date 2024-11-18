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قيادي بالإنتقالي يدعو المجلس إلى التخلي عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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قيادي بالإنتقالي يدعو المجلس إلى التخلي عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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قيادي بالإنتقالي يدعو المجلس إلى التخلي عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

قيادي بالإنتقالي يدعو المجلس إلى التخلي عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:43 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال القيادي بالمجلس الانتقالي صالح النود : ‏لست مع انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من الشراكة، ولكني أطالب المجلس بألا يكون الطرف الأضعف داخل هذه الشراكة، بل يجب أن يكون هو الأقوى.

واضاف : أدعو المجلس الانتقالي إلى التخلي عن سياسة الإطار التفاوضي، وأن يطمح لتحقيق أهداف واضحة ومحددة بدلًا من الاستمرار في هذا المسار الغامض.

واختتم: إن الضغط على الشركاء للقبول بالإدارة الذاتية للجنوب وتسويق هذا الخيار لدى التحالف والمجتمع الدولي هو الضمان الوحيد لتحصين ما تحقق حتى الآن، وللحد من محاولات قوى 7/7 الرامية إلى تذويب قضية شعب الجنوب داخل مشروع استعادة الجمهورية.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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