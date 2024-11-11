اتهام فنان شهير بسرقة هذا الامر من طفل ومصطفى المومري يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/خاص:
قال اليوتيوبر مصطفى المومري:عمار العزكي انت بالنسبة لي انا غير مقتع بك ك فنان وسرقت اغنية الطفل اليمني الذي أصبحت ترند التواصل الاجتماعي من العيب سرقت شي ليس لك وكم أصبحت رخيصصصص
قال اليوتيوبر مصطفى المومري:عمار العزكي انت بالنسبة لي انا غير مقتع بك ك فنان وسرقت اغنية الطفل اليمني الذي أصبحت ترند التواصل الاجتماعي من العيب سرقت شي ليس لك وكم أصبحت رخيصصصص
وكان الفنان عمار العزكي اعلن عن اغنيته الجديدة باسم عايرونا الحسود وقالوا علينا سود
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