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اتهام فنان شهير بسرقة هذا الامر من طفل ومصطفى المومري يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

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اتهام فنان شهير بسرقة هذا الامر من طفل ومصطفى المومري يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

اتهام فنان شهير بسرقة هذا الامر من طفل ومصطفى المومري يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/خاص:

قال اليوتيوبر مصطفى المومري:عمار العزكي  انت بالنسبة لي انا غير مقتع بك ك فنان وسرقت اغنية الطفل اليمني الذي أصبحت ترند التواصل الاجتماعي من العيب سرقت شي ليس لك وكم أصبحت رخيصصصص
وكان الفنان عمار العزكي اعلن عن اغنيته الجديدة باسم عايرونا الحسود وقالوا علينا سود

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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