حزب الاصلاح يعلن موقفه من مقتل الضباط السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

أدان التجمع اليمني للإصلاح، بشدة، الجريمة البشعة التي طالت ضباطاً سعوديين، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، أمس الجمعة، داعيا إلى سرعة ضبط الجاني وتقديمه للمحاكمة العاجلة.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الإصلاح نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة، عدنان العديني، عن إدانة الحزب للجريمة الغادرة والبشعة، التي طالت ضباطاً من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، والتي أدت إلى استشهاد ضابطين وإصابة ثالث، داعيا الجهات المختصة إلى سرعة القبض على المجرم وإحالته لمحاكمة عاجلة.

وأعرب عن التعازي لأهالي وأقارب الشهداء والأشقاء في المملكة قيادة وشعباً، في ضحايا هذا الاعتداء الغادر، سائلاً الله للشهداء الرحمة والمغفرة، وللمصاب الشفاء العاجل.