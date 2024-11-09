اليافعي يعلق على مقتل جنود سعوديين في حضرموت .. ماذا قال ؟ - أخبار كلمتك

علق الإعلامي ياسر اليافعي على مقتل جنود سعوديين في حضرموت .

وقال اليافعي: ‏لطالما حذرنا من خطورة وجود جنود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، حيث أن أغلبهم ينحدرون من مناطق تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي. فماذا نتوقع من جندي يعيش في بيئة مشحونة بالتحريض ضد السعودية، خاصة مع تصاعد هذا التحريض مؤخراً؟ ماذا نتوقع من جندي يقضي إجازته تحت تأثير إعلام الحوثي، ويحضر خطبًا حوثية، ويشارك في مسيرات داعمة لهم، ويتابع إعلاميين يتخذون موقفًا عدائيًا تجاه السعودية ويحرّضون ضدها ليلًا ونهارًا؟

واضاف : نكرر بأن مكان هذه القوات ليس وادي حضرموت؛ فجُنود النخبة الحضرمية أثبتوا قدرتهم على حماية مناطقهم، مثلما حققوا الاستقرار في الساحل، سيكونون قادرين على تحقيقه في الوادي. لن يكون هناك أحد أحرص على حماية الأرض من أهلها أنفسهم.

واختتم: نسأل الله أن يرحم شهداء الغدر والخيانة من إخواننا السعوديين وأن يشفي الجرحى ويمنّ عليهم بالسلامة والعافية.