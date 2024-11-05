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صحفي بارز يتحدث عن احتشاد عشرات اليمنيين في السعودية - أخبار كلمتك

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صحفي بارز يتحدث عن احتشاد عشرات اليمنيين في السعودية - أخبار كلمتك

صحفي بارز يتحدث عن احتشاد عشرات اليمنيين في السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:أيام اليمن الثقافية هي 4 أيام ، فيها فعاليات تراثية وثقافية  وفنانين يمنيين واستعراض مأكولات يمنية مشهورة وغير ذلك من الفلوكلور اليمني الأصيل.
واضاف:هذه الفعاليات ضمن مبادرة (تعزيز التواصل مع المقيمين) والتي تقام تحت شعار #انسجام_عالمي ، وتنظمها وزارة الإعلام السعودية بالتعاون مع هيئة الترفيه في حديقة السويدي ضمن فعاليات موسم الرياض الحضور اليمني كان الأكبر حتى الآن.
وراختتم: في اليوم الأول للفعاليات وصل الحضور لأكثر من 100 ألف حضرت الأسر اليمنية من مختلف مناطق الرياض وبعضهم حضر من مدن سعودية اخرى ، بل وهناك عائلات سعودية ومن جنسيات اخرى مثل باكستان والفلبين وبنغلاديش ومصر وسوريا وغيرها من الدول المتواجدة بالمملكة حضرت وأعجبت بالتراث اليمني والفن والاكل اليمني كانت اجواء يمانية حلوة استمتع فيها الحاضرون وعاشوا فيها الأجواء اليمنية التراثية بكل تفاصيلها.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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