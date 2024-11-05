صحفي بارز يتحدث عن احتشاد عشرات اليمنيين في السعودية - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:أيام اليمن الثقافية هي 4 أيام ، فيها فعاليات تراثية وثقافية وفنانين يمنيين واستعراض مأكولات يمنية مشهورة وغير ذلك من الفلوكلور اليمني الأصيل.

واضاف:هذه الفعاليات ضمن مبادرة (تعزيز التواصل مع المقيمين) والتي تقام تحت شعار #انسجام_عالمي ، وتنظمها وزارة الإعلام السعودية بالتعاون مع هيئة الترفيه في حديقة السويدي ضمن فعاليات موسم الرياض الحضور اليمني كان الأكبر حتى الآن.

وراختتم: في اليوم الأول للفعاليات وصل الحضور لأكثر من 100 ألف حضرت الأسر اليمنية من مختلف مناطق الرياض وبعضهم حضر من مدن سعودية اخرى ، بل وهناك عائلات سعودية ومن جنسيات اخرى مثل باكستان والفلبين وبنغلاديش ومصر وسوريا وغيرها من الدول المتواجدة بالمملكة حضرت وأعجبت بالتراث اليمني والفن والاكل اليمني كانت اجواء يمانية حلوة استمتع فيها الحاضرون وعاشوا فيها الأجواء اليمنية التراثية بكل تفاصيلها.