توقيف انيس باحارثة لمدة ثلاث ساعات في نقطة أمنية تابعة للانتقالي - أخبار كلمتك

تعرض مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة للتوقيف لمدة ثلاث ساعات صباح اليوم في بوابة نقطة الكعبي في قصر معاشيق ، وهي البوابة التي تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي.

وقالت مصادر خاصة ان حراسة بوابة الكعبي ابلغت باحارثة ان لديها توجيهات بتوقيفه حتى يقوم باحضار نائبه علي النعيمي للتحقيق معه ، الا ان باحارثة قال بأنه لا يعرف مكان النعيمي ولا يستطيع احضاره.

وحاول باحارثة الرجوع من البوابة التي تقع في مدخل قصر المعاشيق الا ان حراسة البوابة منعته من ذلك واخبرته بأنه موقوف وغير مسموح له بالدخول او الخروج.

وبحسب المصادر فقد تم السماح لباحارثة بدخول القصر بعد اتصالات قام بها رئيس الوزراء احمد بن مبارك وبعد ثلاث ساعات من التوقيف.

يذكر ان اجهزة الامن بعدن كانت قد احتجزت قبل ايام علي النعيمي للتحقيق معه وتم اطلاقه في اليوم التالي ، الا انها عادت للبحث عنه صباح اليوم ولم تجده في منزله.

ويشغل انيس باحارثة ثلاثة مناصب عليا هي : مدير مكتب رئيس الوزراء ، رئيس هيئة الاراضي ، ورئيس هيئة الاستثمار.