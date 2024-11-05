عيدروس الزبيدي يزرو طارق صالح إلى أحد مستشفيات هذه الدولة - أخبار كلمتك



زار عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم الثلاثاء، العميد طارق صالح، نائب مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك عقب تعرضه لحادث مروري أثناء عودته من مدينة الخوخة إلى المخا في الساحل الغربي.

وخلال الزيارة، اطمأن الزبيدي على الحالة الصحية للعميد طارق صالح، متمنيا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب العميد طارق صالح عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس الزُبيدي، وحرصه على القدوم للمستشفى للإطمئنان على صحته