الجنوب يقف صفاً واحداً لدعم الشيخ القطيبي.. هاشتاج #القطيبي_خيره_عم_الجميع يشعل مواقع التواصل - أخبار كلمتك

أطلق نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج #القطيبي_خيره_عم_الجميع في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تضامناً مع رجل الأعمال والفاعل الخيري الشيخ سمير القطيبي اليافعي، الذي تعرض لحملات تشويه من قبل بعض ضعفاء النفوس المغرضين.

ويأتي هذا التضامن في سياق رد فعل قوي ضد الإساءات التي تعرض لها الشيخ القطيبي، الذي يُعرف بعطائه الوفير لمناطق الجنوب، حيث ساهم بفضل الله تعالى في تطوير العديد من المشاريع التنموية والخدمية التي استفاد منها الكثيرون، وقد دفع استهدافه المغرض الكثير من النشطاء إلى إبداء تضامنهم معه، مطالبين بإنصافه واعترافاً بما قدمه من خير وعطاء.

ويعتبر الشيخ سمير القطيبي من أبرز رجال المال والأعمال في المحافظات الجنوبية، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية متعددة، منها دعم الطرق والمستشفيات والأعمال الخيرية، وتأتي هذه الحملة التضامنية لتسليط الضوء على جهوده الخيرية ومكانته المرموقة في المجتمع .

ومن بين المشاريع التي تم تنفيذها بفضل دعم الشيخ القطيبي:

شارع القطيبي في عدن

دعم طريق باتيس رصد معربان

مبنى مستشفى عدن التعاوني الخيري



وقد عبر العديد من النشطاء عن تقديرهم لجهود الشيخ القطيبي، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

كما يتم تداول صور لبعض المشاريع الخيرية التي قام بها، تأكيداً على دوره الإيجابي ، ودعماً للهاشتاج الذي يسلط الضوء على عطاءه وكرمه.