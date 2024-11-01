اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

روسيا تعلن تدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

موعد طرح رامي جمال لثاني أغاني ألبومه الجديد "مش لاقيكي" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الجنوب يقف صفاً واحداً لدعم الشيخ القطيبي.. هاشتاج #القطيبي_خيره_عم_الجميع يشعل مواقع التواصل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجنوب يقف صفاً واحداً لدعم الشيخ القطيبي.. هاشتاج #القطيبي_خيره_عم_الجميع يشعل مواقع التواصل - أخبار كلمتك

الجنوب يقف صفاً واحداً لدعم الشيخ القطيبي.. هاشتاج #القطيبي_خيره_عم_الجميع يشعل مواقع التواصل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - كلمتك /خاص

 

أطلق نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج #القطيبي_خيره_عم_الجميع في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تضامناً مع رجل الأعمال والفاعل الخيري الشيخ سمير القطيبي اليافعي، الذي تعرض لحملات تشويه من قبل بعض ضعفاء النفوس المغرضين.

ويأتي هذا التضامن في سياق رد فعل قوي ضد الإساءات التي تعرض لها الشيخ القطيبي، الذي يُعرف بعطائه الوفير لمناطق الجنوب، حيث ساهم بفضل الله تعالى في تطوير العديد من المشاريع التنموية والخدمية التي استفاد منها الكثيرون، وقد دفع استهدافه المغرض الكثير من النشطاء إلى إبداء تضامنهم معه، مطالبين بإنصافه واعترافاً بما قدمه من خير وعطاء.

ويعتبر الشيخ سمير القطيبي من أبرز رجال المال والأعمال في المحافظات الجنوبية، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية متعددة، منها دعم الطرق والمستشفيات والأعمال الخيرية، وتأتي هذه الحملة التضامنية لتسليط الضوء على جهوده الخيرية ومكانته المرموقة في المجتمع .

ومن بين المشاريع التي تم تنفيذها بفضل دعم الشيخ القطيبي:

شارع القطيبي في عدن

دعم طريق باتيس رصد معربان

مبنى مستشفى عدن التعاوني الخيري


وقد عبر العديد من النشطاء عن تقديرهم لجهود الشيخ القطيبي، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

كما يتم تداول صور لبعض المشاريع الخيرية التي قام بها، تأكيداً على دوره الإيجابي ، ودعماً للهاشتاج الذي يسلط الضوء على عطاءه وكرمه.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق