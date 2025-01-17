غرفة الطباعة تنظم ندوة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في الإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:35 مساءً - أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس عن عقد ندوة موسعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في محافظة الإسكندرية يوم 27 يناير الجاري، بهدف تعريف الشركات بالخدمات المقدمة من الجهاز.



وأعلنت غرفة الطباعة والتغليف، أن الندوة من المستهدف أن يشارك فيها أعضاء الغرفة من الشركات في محافظة الإسكندرية من أجل مساندة الشركات في الحصول على كافة الخدمات التسويقية والمالية والتمويلية.

وقال المهندس نديم إلياس رئيس الغرفة، إن هذه الندوة تأتي في إطار سعي الغرفة الدؤوب لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وتذليل العقبات التي تواجهها. وشدد على أن غرفة صناعات الطباعة والتغليف تؤمن بأهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الشركات الأعضاء في الغرفة وتطوير إنتاجها.

وأضاف "إلياس" أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشركات العاملة في مجال الطباعة والتغليف من الوصول إلى التمويل والتسويق اللازمين للتوسع والابتكار.

وأشار إلي أن تعزيز تنافسية الشركات من خلال توفير الدعم الفني والتسويقي اللازم وتطوير الكوادر البشرية من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح نديم إلياس، أن هذه الشراكة ستساهم بشكل كبير في تطوير صناعة الطباعة والتغليف في مصر، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.



وتابع أن هذه الندوة تضمن العديد من المبادرات المشتركة، من بينها تقديم قروض ميسرة لتوسيع المشروعات وتحديث الآلات والمعدات وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.



واختتم "إلياس" أن الغرفة لن تتأخر في دعم سبيل تطوير قطاع الطباعة والتغليف بوصفه قطاعا حيويًا وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ومن المتوقع أن تساهم هذه الندوة في تعزيز قدرة الشركات المصرية على التنافسية وتطوير الإنتاج.

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