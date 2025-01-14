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سعر الإسترليني مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 14/1/2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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سعر الإسترليني مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 14/1/2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر الإسترليني مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 14/1/2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:00 مساءً - سعر الجنيه الإسترليني ، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 في البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر التحديثات. 

الجنيه الإسترليني - كلمتك 
سعر الجنيه الإسترليني، كلمتك 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

61.07 جنيها للشراء.

61.21 جنيها  للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

61.52 جنيها  للشراء.

62.93 جنيها  للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

61.52 جنيها  للشراء.

62.93 جنيها  للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني، كلمتك 
سعر الجنيه الإسترليني، كلمتك 

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

61.49  جنيها  للشراء.

62.63  جنيها  للبيع.

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

 

 

الجنيه الإسترليني - كلمتك 
سعر الجنيه الإسترليني، كلمتك 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

 ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

 

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني

 

الجنيه الإسترليني

 لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال أن تسمية استرليني (بالإنجليزية: Sterling)‏ تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرلين Sterlings وكانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings"، وتقول مصادر أخرى منها قاموس أكسفورد أن ستيرلينغ كانت بنسًا فضيًا استخدمت في بريطانيا في عهد النورمان حوالي عام 1300.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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