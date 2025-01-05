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أسعار سيارات جي بي أتو 2025 - أخبار كلمتك

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أسعار سيارات جي بي أتو 2025 - أخبار كلمتك

أسعار سيارات جي بي أتو 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:20 مساءً - أسعار سيارات جي بي اتو.. كثر البحث علي جوجل حول معرفه أسعار سيارات جي بي أتو 2025،  في السوق المحلي بالتزامن مع أرتفاع أسعار سيارات 2025، وتراجع الأخري وشملت سيارات جي بي أتو 2025، سيارات "شيري- هافال- هيونداي".

ونرصد في التقرير  التالي أسعار سيارات  جي بي اتو 2025، في السوق المصري بالتزامن  مع العام الجديد حيث شهدت  سياراتهافال تراجع في أسعارها بالتزامن مع عام 2025، وارتفاع شيري  التي نوضحها في التقرير التالي:- 

 

سيارات هافال، شهدت أسعار السيارات بداية العام الجديد. 2025، ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات، لكن عكس ما جرت العادة تراجعت أسعار سيارات جي بي اتو هافال H6 موديل 2025 في السوق المحلي بقيمة تصل نحو 60 ألف جنيه.

 

أسعار سيارات جي بي اتو هافال H6 موديل 2025

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي لحقت أسعار سيارات هافال طرازات 2025، تراوحت قيمة التراجع ما بين 50 الي 60 ألف جنيه، بالتزامن مع مطلع العام الجديدة 2025، ويساهم في تحسين المبيعات داخل السوق المصرية، ونرصد في التقرير التالي أسعار السيارات وهي كالتالي:-

  • يصل سعر الفئة الأولى Standard مليون و400 ألف مليون و350 ألفا
  • يصل سعر ثاني فئة  Deluxe مليون و520 ألف مليون و470 ألفا
  • يصل سعر ثالث فئة Deluxe SR مليون و550 آلاف مليون و500 ألف
  • يصل سعر فئة High Deluxe مليون و680 ألف مليون و620 ألف

 

سيارات هيونداي 2025، ارتفعت أسعار سيارات هيونداى بالسوق المحلية بالتزامن مع أولى أيام العام الجديد 2025، وشملت الزيادة سيارات هيونداى توسان NX4، التى بلغت قيمة زيادتها ما يقرب من 50.000 جنيه فى السوق المصرية.


 
بينما شهدت سيارات جي بي اتو 2025 من هيونداي زيادة  تراوحت ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه وهى:-


أسعار سيارات جي بي اتو هيونداي توسان 2025 بعد الزيادة 
 

  • يصل سعر الفئة REDLINE ما يقرب من 2 مليون جنيه
  • يصل سعر الفئة NIGHT نحو 2 مليون و230 ألف جنيه
  • يصل سعر الفئة BLACK DIAMOND نحو 2 مليون و400 ألف جنيه
  • يصل سعر الفئة NLINE (AWD) نحو  2 مليون و575 ألف جنيه

 

أسعار سيارات جي بي اتو  شيري أريزو 5 موديل 2025 بعد زيادة اسعارها 

  • يصل سعر M/T نحو  665 ألف جنيه
  • بينما يصل سعر الفئة الثاني A/T نحو  715 ألف وجنيه
  • يصل سعر الفئة A/T HIGH LINE نحو   745 ألف جنيه

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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