طريقة تغيير رقم الموبايل على فيزا البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:30 صباحاً - كشف البنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل طريقة تغيير رقم شريحة الموبايل الموجودة على الفيزا للعملاء وذلك من خلال الإنترنت البنكي.

وتشمل الخطوات التي حددها البنك التجاري الدولي لتغيير الرقم المحمول علي الفيزا ما يلي:

- تسجّيل الدخول إلى حساب العميل الخاص بتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول

- الضغط على "المزيد" أو "الملف الشخصي" الموجود بالصفحة الرئيسية

- الضغط على “تفاصيل الاتصال الخاصة بالعميل"

- الضغط على "تغيير بيانات التواصل"

- الضغط على "طلب تحديث"

- أدخال الرقم السري المتغير (OTP) من تطبيق الرقم السري المتغير (OTP) المفعّل لدي العميل

- مراجعة ملخص الطلب

- الضغط على "تأكيد"

- تم تقديم الطلب بنجاح

حساب التوفير في البنك التجاري

من جانب آخر أوضح البنك التجاري الدولي الـ CIB تفاصيل فتح حساب التوفير للعملاء.

وقال البنك للعملاء إنه يمكنهم الاستفادة

بمعدل عائد تنافسي متدرج طبقًا للمبلغ المودع بعائد يومي أو شهري أو كل ثلاث أشهر إلى جانب مجموعة من المزايا الأخرى.

وتشمل قائمة مزايا الحسابات في بنك التجاري الدولي ما يلي:

- حساب ذو عائد للأفراد الراغبين في صرف العائد بدوريات صرف متغيّرة.

الحد الأدنى للرصيد لفتح حساب توفير بالجنيه المصري 20 ألف جنيه مصري، وذلك بدوريات صرف العائد على النحو التالي:

عائد شهري تصاعدي: يتم احتسابه شهريًا على أقل رصيد شهري دائن، ويضاف شهريًا إلى الحساب

عائد ربع سنوي تصاعدي: يتم احتسابه شهريًا على أقل رصيد شهري دائن ويضاف ربع سنويًا إلى الحساب

- إمكانية السحب النقدي في حالة ان المبلغ اكثر من 30 ألف جنيه مصري أو في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر عن طريق طلب بنموذج سحب من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر (بعملة الحساب نفسه أو ما يعادله)، أو عبر شبكة البنك الواسعة التي تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي بجميع أنحاء الجمهورية.

يوفر خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت مع إمكانية الوصول إلى حسابات العميل في أي وقت من هذا الرابط.

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