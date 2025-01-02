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الرقابة على الصادرات: استقبال 49515 مكالمة خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

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الرقابة على الصادرات: استقبال 49515 مكالمة خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 49515 مكالمة خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 12:35 مساءً -  كشفت  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن عدد زائرى الموقع الإلكتروني للهيئة بلغ 383 ألفا و743 زائرا خلال عام 2024.

وأضافت الهيئة فى تقرير حصلت “فـيتـو” على نسخة منه، أن عدد استفسارات " اسأل ونحن نجيب  بلغت 932، ووصل عدد متابعين  صفحة الهيئة على الفيس بوك 19710. 

 

 استقبال  49515  مكالمة 

 وقالت  الرقابة على الصادرات إن عدد المكالمات الواردة للهيئة بلغت 49515  مكالمة، وبلغ عدد تقارير قطاع الأعمال 36663 تقريرا 

 

 

التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين

 وتحرص الهيئة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

 

منظومة متكاملة من المعامل الكيماوية والبترولية المعتمدة محليا ودوليا

 تمتلك  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، منظومة متكاملة من المعامل الكيماوية والبترولية المعتمدة محليا ودوليا، صرح بذلك  المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة.

 

كما  تمتلك  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن أكثر من 1500 اختبار معتمد محليا ودوليا، كما تسعى  الهيئة فى خطتها لهذا العام أن تصل الاختبارات المعتمدة بمعامل الهيئة إلى 2000 اختبار معتمد كما تعتمد الهيئة على كوادر فنية بشرية من الفاحصين على أعلى مستوى بجميع أنحاء الجمهورية.

 

إصدار شهادات البيع الحر Free Sale 

وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

 

وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر Free Sale والتي تثبت ان المنتج المراد تصديره للخارج يتم بيعه وتداوله في السوق المصري.

 

كذلك جاءت العديد من الاستفسارات حول إصدار شهادات البصمة الكربونية حيث تعتبر الهيئة من الجهات الحكومية الرائدة التي تمتلك وحدة معتمدة للتحقق والمصادقة البيئية وذلك في إطار دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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