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اليوم، عودة العمل بالبنوك والبورصة المصرية بعد إجازة انتهاء السنة المالية - أخبار كلمتك

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اليوم، عودة العمل بالبنوك والبورصة المصرية بعد إجازة انتهاء السنة المالية - أخبار كلمتك

اليوم، عودة العمل بالبنوك والبورصة المصرية بعد إجازة انتهاء السنة المالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 02:35 صباحاً - تستأنف البنوك العمل اليوم الخميس 2 يناير 2025 في نفس المواعيد الرسمية للموظفين والجمهور بعد تعطيل العمل بها أمس الأربعاء بمناسبة إغلاق السنة المالية 2024.

وتعود البنوك لاستئناف العمل اليوم الخميس في المواعيد الرسمية من 8 صباحًا إلى 4 عصرًا للموظفين ومن الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرًا للجمهور.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر أمس الأربعاء الأول من يناير ٢٠٢٥، بمناسبة نهاية السنة المالية للبنوك يوم الثلاثاء الماضي.

ويعمل في القطاع المصرفي 36 بنكًا خاضعًا تحت رقابة البنك المركزي بعد خروج الأهلي اليوناني بعدد نحو 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

 

البورصة والرقابة المالية

كما تستأنف البورصة المصرية، العمل اليوم الخميس 2 يناير 2025، بعد تعطيل العمل بها بمناسبة انتهاء السنة المالية.

وقررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة انتهاء السنة المالية، ويستأنف العمل بالبورصة اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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