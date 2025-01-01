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الصين تخفض الرسوم الجمركية على 935 سلعة لتوسيع الطلب المحلي - أخبار كلمتك

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الصين تخفض الرسوم الجمركية على 935 سلعة لتوسيع الطلب المحلي - أخبار كلمتك

الصين تخفض الرسوم الجمركية على 935 سلعة لتوسيع الطلب المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 10:56 مساءً - خفضت الصين تعريفات الاستيراد على عدد كبير من السلع في أحدث تحركاتها لتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الانفتاح.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تعديل التعريفات الجمركية السنوية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، حيث تكون التعريفات الجمركية المؤقتة أقل من معدلات الدولة الأكثر تفضيلا، على تسعمائة وخمس وثلاثين سلعة.

 

زيادة الواردات للمنتجات عالية الجودة

 

 وقالت السلطات إن الخطة تساعد في زيادة الواردات للمنتجات عالية الجودة، كما يتماشى خفض التعريفة مع الحاجة إلى دفع قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، وتعزيز رفاهية الناس، وترسيخ التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون. كما تواصل الصين منح معاملة صفرية لكل فئات التعريفات الجمركية للدول الأقل نموا البالغ عددها ثلاثًا وأربعين دولة، والتي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم تنميتها وتعزيز المنفعة المتبادلة.

وتعرف التعريفة الجمركية بأنها ضريبة تفرضها الدولة من خلال سلطات الجمارك على التجار عند استيراد البضائع من خارج البلاد أو على الأفراد عند إدخال بضائع معينة إلى البلاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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