الاستثمار تستعرض إنجازاتها في 2024 لدعم ملف الصادرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية

وقال الوزير: إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

ونرصد جهود جهاز التمثيل التجاري خلال عام 2024 كالتالى

جهاز التمثيل التجاري

- ساهمت جهود التمثيل التجاري بالخارج في تنمية الصادرات المصرية (غير البترولية) خلال عام ٢٠٢٤ حيث نجح التمثيل التجاري في إتاحة نحو ٩٦٠ فرصة تصديرية لمجتمع الاعمال والشركات المصرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو ٢.٣ مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات بالإضافة الى الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمعات الاعمال والشركات الأجنبية والعربية.

- الترتيب والإعداد للمشاركة المصرية في العديد من المعارض الدولية الخارجية والتي بلغت نحو (٧٠) معرض وترتيب زيارات وبعثات تجارية مصرية إلى الخارج والأجنبية إلى مصر بنحو ٣٧٠ بعثة فردية/جماعية.

- العمل على توسيع قاعدة المصدرين، حيث شارك التمثيل التجاري في تنظيم العديد من الدورات بالإضافة الى توفير الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية من خلال ما يزيد عن ١٠٠٠ دراسة وتقرير والتعامل مع العديد من الصعوبات والمعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية

- محاولة تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية كما تم توفير نحو ٥٩ مشروع استثماري في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والعقاري والاتصالات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، وغيرها.

- قيام مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بإجراء اتصالات مكثفة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض عوامل الجذب المختلفة بمناخ الاستثمار في مصر أو للإجابة عن استفسارات الشركات المختلفة والتدخل لحل المشاكل المختلفة أو تذليل أي عقبات بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية.

-تم خلال العام الحالي استقبال عدد كبير من الشركات أو الوفود الاستثمارية من مختلف الدول للتعرف بشكل واضح على فرص الاستثمار وتضمنت قيام العديد من الشركات الأجنبية بالتوقيع على مذكرات تفاهم أو خطابات نوايا للبدء في استثماراتها في قطاعات مختلفة.

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