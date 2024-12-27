تفاصيل حساب التوفير من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - طرح البنك التجاري الدولي cib حسابا جديدا بعنوان حساب التوفير wellsavers، حيث يقدم أفضل طريقة لزيادة المدخرات والحفاظ على صحة العملاء من خلال التأمين الطبي المحلي المقدم من إحدى شركات التأمين الكبرى.

مزايا حساب التوفير من البنك التجاري الدولي

دوريات صرف عائد متنوعة حيث يمكن الحصول العملاء على العائد يوميا أو شهريا أو ربع ثانوي وكذلك تأمين طبي ثانوي محلي وبطاقة تأمين طبي لتقديمها في شبكات المستشفيات التابعة لشركة التأمين.

وأما عن خصائص الحساب فهي كالتالي:

الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 250 ألف جنيه.

أما عن العائد يوميا فهو 9% وشهريا 10% وربع سنوي 11%.

والرسوم الإدارية الشهرية 250 جنيها ورسوم فتح الحساب 1000 جنيه.

ومن جانب آخر يقدم البنك التجاري الدولي CIB حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

يتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريا)

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online



إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه

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