حميد الأحمر يعلن موقفه من الهجمات الإسرائيلية ضد الحو ثيين - أخبار كلمتك

حميد الأحمر يعلن موقفه من الهجمات الإسرائيلية ضد الحو ثيين - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

رفض مصري نرويجي لكافة أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

رفض مصري نرويجي لكافة أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تتفقان على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تتفقان على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تؤكدان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية - أخبار كلمتك

مصر والنرويج تؤكدان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية - أخبار كلمتك

كولر يدرس الدفع بـ شوبير أساسيا أمام إنبي - أخبار كلمتك

كولر يدرس الدفع بـ شوبير أساسيا أمام إنبي - أخبار كلمتك

بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: طفرة في تطوير منظومة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: طفرة في تطوير منظومة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تفاصيل حساب التوفير من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل حساب التوفير من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

تفاصيل حساب التوفير من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً -  طرح البنك التجاري الدولي cib حسابا جديدا بعنوان حساب التوفير wellsavers، حيث يقدم أفضل طريقة لزيادة المدخرات والحفاظ على صحة العملاء من خلال التأمين الطبي المحلي المقدم من إحدى شركات التأمين الكبرى.

 

مزايا حساب التوفير من البنك التجاري الدولي

 دوريات صرف عائد متنوعة حيث يمكن الحصول العملاء على العائد يوميا أو شهريا أو ربع ثانوي وكذلك تأمين طبي ثانوي محلي وبطاقة تأمين طبي لتقديمها في شبكات المستشفيات التابعة لشركة التأمين.

وأما عن خصائص الحساب فهي كالتالي:

الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 250 ألف جنيه.

أما عن العائد يوميا فهو 9% وشهريا 10% وربع سنوي 11%.

والرسوم الإدارية الشهرية 250 جنيها ورسوم فتح الحساب 1000 جنيه.

 

 ومن جانب آخر يقدم البنك التجاري الدولي CIB حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

يتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل، وذلك من خلال التالي:

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريا)

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online
 

إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه 

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق