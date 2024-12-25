شعبة الذهب: عيار 21 سيصل لهذا المستوى مطلع العام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - أسعار الذهب، كشف سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، مستقبل أسعار المعدن الأصفر، متوقعا أن يقفل سعر جرام عيار 21 خلال العام الحالي عند 3750 جنيها.

عوامل ارتفاع أسعار الذهب

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الذهب في عام 2025 مرتبطة بسعر صرف الدولار أمام الجنيه والعرض والطلب وسعر البورصة العالمية.

سعر جرام الذهب في 2025

ولفت إلى أنه من المتوقع وصول سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الربع الأول من عام 2025 إلي مستويات الـ4000 جنيها.

تحركات سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية خلال 2024 تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

وأشار إلى أنه لا يمكن كبح جماح أسعار الذهب عالميا لأنه معدن متناقص والطلب عليه متزايد وبالتالي سيكون هناك تحركات سعرية الفترة المقبلة.

سعر جرام الذهب خلال 50 عاما

وتابع: "سعر جرام الذهب من 50 سنة مضت كان جنيه و20 قرشا وحاليا وصل إلى 3800 جنيه، وهذا يعني أنه مستمر في الارتفاع".

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