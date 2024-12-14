وزير الإنتاج الحربي: حققنا إيرادات بنسبة 144% ومعدل نمو 44% عن العام الماضي - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي: حققنا إيرادات بنسبة 144% ومعدل نمو 44% عن العام الماضي - أخبار كلمتك

وزيرا التضامن والعمل يترأسان الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية ورعاية العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

وزيرا التضامن والعمل يترأسان الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية ورعاية العمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

الري: تخفيض مناسيب المياه فى بركة واحة سيوة - أخبار كلمتك

الري: تخفيض مناسيب المياه فى بركة واحة سيوة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفاجأة حول قاتل «ليلى».. موعد عرض الحلقة 36 من مسلسل وتر حساس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مفاجأة حول قاتل «ليلى».. موعد عرض الحلقة 36 من مسلسل وتر حساس - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصل أسوان لافتتاح محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصل أسوان لافتتاح محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي: حققنا إيرادات بنسبة 144% ومعدل نمو 44% عن العام الماضي - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي: حققنا إيرادات بنسبة 144% ومعدل نمو 44% عن العام الماضي - أخبار كلمتك

من الابتدائية للثانوية.. مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

من الابتدائية للثانوية.. مواعيد امتحانات المعاهد الأزهرية الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

4365 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

4365 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، محمد سعد موهبة دفنها اللمبي.. واستعادها بشر الكتاتني - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، محمد سعد موهبة دفنها اللمبي.. واستعادها بشر الكتاتني - أخبار كلمتك

برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل رئيس البلاد - أخبار كلمتك

برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل رئيس البلاد - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 14-12-2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 14-12-2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم السبت 14-12-2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - سعر الدولار، شهدت  أسعار صرف الدولار ارتفاعات ملحوظة مقابل الجنيه على مدار الأسبوع المنتهى ليسجل أعلى سعر للدولار في البنك المركزى والبنوك المصرية، بختام تعاملات الأسبوع نحو 50.91 جنيها للبيع.

اقرأ التالى: بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية ؟

وترصد “كلمتك” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم.

 

94065ddf5b.jpg

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

اقرأ التالى: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

 

369.webp

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

اسعار الدولار اليوم 
اسعار الدولار اليوم 

 

الدولار الأميركي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميا 

الدولار الأميركي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency.

اقرأ التالى: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

انخفاض ملحوظ في أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، البصل يبدأ من 10 والبطاطس بـ 6 جنيهات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق