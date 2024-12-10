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افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الخميس المقبل - أخبار كلمتك

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افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الخميس المقبل - أخبار كلمتك

افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - أكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات  الصغيرة والمتوسطة حرص الجهاز على أن يكون معرض تراثنا ملتقى يضم كافة الجهات المهتمة بالصناعات الحرفية والفنون التراثية المصرية بالإضافة إلى تواجد مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية والتي تتعاون فيما بينها لتدعم الآلاف من الحرفيين والفنانين من كافة المحافظات.

 

وأشار  إلى أن مختلف هذه الجهات ممثلة في النسخة السادسة من المعرض والتي ستنطلق فعالياتها الخميس القادم 12 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

أكبر ملتقى للحرف اليدوية والتراثية

وأوضح رحمي أن تمثيل الوزارات والجهات الشريكة والجامعات في أكبر ملتقى للحرف اليدوية والتراثية يعمل على تعزيز تضافر الجهود المعنية بإتاحة الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية اللازمة لأصحاب الحرف اليدوية، والعمل بالشراكة على تمكينهم وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم في الأسواق المحلية ومساعدتهم على النفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن أن التنسيق مع الشركاء يساهم في التوسع في جهود التوعية بالخدمات الفنية التي تتيحها الدولة لأصحاب المشروعات وذلك تشجيعا للشباب على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة.

 


وقال رحمي إن النسخة السادسة من معرض تراثنا ستشهد تمثيل لأكبر عدد من الجهات الشريكة في المعرض من خلال 25 وزارة وهيئة وجهة ومبادرة وبرنامج مهتم بقطاع الحرف اليدوية في مصر، وذلك إيمانا من جهاز تنمية المشروعات بجدوى إتاحة الخدمات بالتنسيق مع الشركاء، والعمل على الوصول بتلك الخدمات إلى المستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات الحرفية بأيسر الطرق الممكنة.

 

المشاركين في معرض تراثنا

وأشار رحمي إلى مشاركة عدد من الوزارات ومنها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة (كرييتف ايجيبت) ووزارة الري والموارد المائية (مبادرة تنمية مستدامة من قلب النيل) بالإضافة إلى عدد من الجهات الدولية ومنها الوكالة الإسبانية للتنمية من خلال مشروعها والذي يستهدف دعم التجمعات الإنتاجية النسائية بالمحافظات الحدودية والصعيد، وكذلك مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة (رابحة) التابع لمنظمة اليونيدو. 


وتنطلق فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في دورته السادسة 2024 يوم الخميس 12 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر؛ وذلك بمشاركة عدد كبير من الجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية ومنها غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات والغرفة التجارية للأثاث بدمياط وذلك لدعم وتنمية صغار مصنعي الأثاث بدمياط، وكذلك مشاركة متميزة من الجامعات المصرية المختلفة وذلك لتشجيع طلبه الجامعات على الابداع الفني في مختلف المجالات، وجناح لعرض منتجات ضيوف مصر من اللاجئين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

 كما تشارك بالمعرض الجامعة التكنولوجية بطيبة الاقصر واتحاد المستثمرات العرب وسيدات حلايب وشلاتين ومشروع الفسطاط والفواخير ومؤسسة حياة كريمة ومشروع دعم رائدات الاعمال ومؤسسة مودة (تطوير منطقة السيدة عائشة) والمجلس القومي للمرأة وجناح الأطفال المبدعين والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومدرسة ايجيبت جولد والشركة القابضة للغزل والنسيج وحاضنة الأثاث بجامعة حلوان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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