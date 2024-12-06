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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الموز يصالح المصريين والخوخ المستورد بـ 70 جنيها - أخبار كلمتك

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أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الموز يصالح المصريين والخوخ المستورد بـ 70 جنيها - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الموز يصالح المصريين والخوخ المستورد بـ 70 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:27 صباحاً - أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة، الموافق 6 ديسمبر 2024، تباينًا ملحوظًا في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

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الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

 وتستعرض «كلمتك» أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

سعر الفاكهة 
سعر الفاكهة 

سعر كيلو الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 5 إلى 11 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
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أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

  1. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الرمان من 16 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح  سعر فراولة من 40 إلى 60 جنيها للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 14 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو كاكا من 20 إلى 30 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 35 إلى 50 جنيهًا.
اسعار الفاكهة 
اسعار الفاكهة 

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم

سعر الفواكه في سوق العبور اليوم الجمعة

  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشطة عبدالرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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