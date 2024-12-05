التمثيل التجاري: تطورات اقتصادية ومبادرات أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:42 مساءً - أجرى الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، لقاءات عمل مكثفة مع ممثلي بعض من كبريات الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصري لمناقشة خططهم للعمل في السوق المصري والعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

مناخ الاستثمار في مصر

وخلال الاجتماعات، قدم رئيس التمثيل التجاري عرضًا شاملًا حول مناخ الاستثمار في مصر، مسلطًا الضوء على التطورات الاقتصادية الأخيرة والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.

الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي

وأشار الوزير المفوض يحيى الواثق بالله إلى الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي والإصلاح المالي والنقدي، فضلًا عن الحوافز المخصصة للمستثمرين الأجانب ومزايا اتفاقات التجارة الحرة المنضمة لها مصر والتي تمكنهم من اختراق أسواق متنوعة.

ويأتى هذا في ضوء الفعاليات الاقتصادية التي ينظمها مكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري المصري في بكين على هامش زيارة الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري لترأس الجانب المصري من أعمال الدورة التاسعة من اللجنة المصرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

تفاصيل خطط الاستثمار في مصر

ومن جانبهم، قام مسؤولو الشركات باستعراض تفاصيل خططهم الاستثمارية في مصر، مرحبين بما تم طرحه عليهم خلال الاجتماعات من تأكيد على تذليل كافة التحديات التي قد تواجههم واطلاعهم على المستجدات التي من شأنها أن تؤدي إلى دراسة رفع قدراتهم الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

كما شهدت سلسلة الاجتماعات تنوعًا قطاعيًا وفق أولويات الدولة المصرية، حيث تضمنت الاجتماعات مقابلة مسؤولي الصندوق الصيني الإفريقي للتنمية والذي تشتمل محفظته الاستثمارية في مصر على حوالي 9 مشروعات بقيمة إجمالية تقارب 410 ملايين دولار في مختلف المجالات، حيث تم مناقشة إمكانية ضخ استثمارات جديدة مع شركات صينية في مجالات "الطاقة المتجددة" "الذكاء الاصطناعي" "مراكز قواعد البيانات" "مستلزمات الرعاية الصحية".



أعقب هذا الاجتماع مع شركة “SINOMA INTERNATIONAL” المملوكة لشركة “CNBM” وهي أكبر شركة لصناعة مواد البناء في العالم. تلى ذلك الاجتماع مع مسؤولي شركة “BAIC” أحد عملاقة صناعة السيارات في الصين بإجمالي مبيعات تخطى 31 مليون سيارة في أكثر من 110 دولة حول العالم.



كما التقى رئيس التمثيل التجارى مسؤولي شركة “OPPO” الصينية للهواتف المحمولة والتي تأتي في المرتبة الرابعة عالميًا في هذا المجال مستحوذة على نسبة 8.8% من إجمالي السوق العالمي للهواتف المحمولة لعام 2023 بإجمالي مبيعات تخطى 103 مليون وحدة.



واختتم سلسلة الاجتماعات بمقابلة مسؤولي شركة “CSEC Science and Industry” والتي تعتبر أكبر شركة في الصين في مجال صناعة الهياكل المعدنية Steel Structures وإحدى أكبر الشركات على مستوى العالم في هذا المجال، والتي دشنت مصنع لها في مصر في شهر أبريل من العام الجاري 2024 لإنتاج حوالي 25 ألف طن من الهياكل المعدنية سنويًّا وشاركت في بناء العديد من المشروعات الهامة في مصر في الآونة الأخيرة.

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