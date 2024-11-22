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17 شركة مصرية تشارك في معرض ‘’Salon International du Batiment’’ بالرباط - أخبار كلمتك

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17 شركة مصرية تشارك في معرض ‘’Salon International du Batiment’’ بالرباط - أخبار كلمتك

17 شركة مصرية تشارك في معرض ‘’Salon International du Batiment’’ بالرباط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:43 مساءً -  تشارك 17 شركة مصرية في الدورة الـ 19 من “Salon International du Batiment”  خلال الفترة من 20 لـ 24 نوفمبر 2024، بعد قيام المكتب التجاري بالرباط، بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

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 مواد العزل والأنابيب البلاستيكية وألواح الإكريليكية والمواد الكيماوية 

ويشارك في هذا المعرض قطاعات مختلفة  تشمل مواد العزل والأنابيب البلاستيكية وألواح الإكريليكية والمواد الكيماوية والسيراميك ومنتجات الصلب والدهانات والأدوات الصحية. 

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حيث قام المكتب قبل انعقاد المعرض بالترويج لمنتجات الشركات المصرية المختلفة لدى الشركات المغربية المستوردة وجمعيات رجال الاعمال المختلفة، وتم دعوتهم لزيارة المعرض والتعرف على المنتجات التي يقدمونها.

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وتفقد الجناح المصري من قبل الوزيرة  فاطمة الزهراء المنصوري والوزير / نجالو مامودو نيانج حيث كان في استقبالهم  الوزير المفوض التجاري سليمان خليل – رئيس المكتب التجاري بالرباط  وابدو اهتمامهم بالمنتجات المصرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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