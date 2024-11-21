كريستيانو رونالدو يتحدث عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية (فيديو) - أخبار كلمتك

كريستيانو رونالدو يتحدث عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة تحرك الأهلي لتفعيل بند شراء يحيى عطية الله من سوتشي الروسي - أخبار كلمتك

حقيقة تحرك الأهلي لتفعيل بند شراء يحيى عطية الله من سوتشي الروسي - أخبار كلمتك

جامعة كفر الشيخ تشارك في «برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف» - أخبار كلمتك

جامعة كفر الشيخ تشارك في «برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف» - أخبار كلمتك

العالم الدكتور عبد الله الغنيم شخصية معرض الكتاب الدولي بالكويت: القاهرة صاحبة الفضل في تشكيل رؤيتي الفكرية والثقافية - أخبار كلمتك

العالم الدكتور عبد الله الغنيم شخصية معرض الكتاب الدولي بالكويت: القاهرة صاحبة الفضل في تشكيل رؤيتي الفكرية والثقافية - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، 179.06 ألف ساعة بث مرئي عام 2023 - 2024 - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، 179.06 ألف ساعة بث مرئي عام 2023 - 2024 - أخبار كلمتك

كواليس الفقرة الفنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

كواليس الفقرة الفنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

كريم بنزيما: كرة القدم حياتي لكن العيش قرب مكة أمر مختلف - أخبار كلمتك

كريم بنزيما: كرة القدم حياتي لكن العيش قرب مكة أمر مختلف - أخبار كلمتك

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة - أخبار كلمتك

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يبحث إنشاء مجلس استشاري من الشباب للتعاون مع أجهزة المحافظة (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يبحث إنشاء مجلس استشاري من الشباب للتعاون مع أجهزة المحافظة (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، 179.06 ألف ساعة بث مرئي عام 2023 - 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، 179.06 ألف ساعة بث مرئي عام 2023 - 2024 - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، 179.06 ألف ساعة بث مرئي عام 2023 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الخميس نشرة بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون.

وجاءت  أهم المؤشرات الإحصائية عن الهيئة الوطنية للإعلام ما يلى:

-  بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية - القــنوات الإقليمية - قنــوات النيــل المتخصصة - القــنوات الإخبـــارية) 179.06 ألــف ساعة خلال عـــــام ( 2023/2024) 

  • احتل المجـال الاجتماعي النـصيب الأكـبر في عـدد ساعـــات الإرســـال حــيث بلغ  51360.17 ساعة بنسبة 28.68٪ من إجمالي عدد الساعات بمتوسط  140.20 يوميًا خلال عــــام ( 2023/2024).
  • يليه الـمجال السياسي بعدد ساعات 22456.25 ساعة بنسبة 12.54 ٪ بمتوسط 61.21 ساعة يوميًا يليه المجال الترفيهي بعـدد ساعـات 21590.21 ساعــــة بنسبة 12.06 ٪ بمتــوسط 58.59 ســاعـــة يـــوميًّا خــلال عــــام ( 2023/2024).
  • • المتوسط اليومي لساعات البث المرئي للقنوات الرئيسية والإقليمية:
    -  بلغ المتـوسـط اليـومي لـساعات الـبـث الـمرئي بالقـنوات الرئيسية والإقليمية (الأولي، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الــدلتا، الصـعـيد، طـيبة) 153.15 ساعة يـومـيًّا خلال عام ( 2023/2024)

• عدد ساعات الخدمات الإخبارية:

- بـلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية –  إذاعة الأخبار "راديو مصر") 26352 ساعة خــلال عــام ( 2023 /2024) وتتضمن عــدد ساعات الإرســال 8784 ســاعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر

• عدد ساعات بث قطاع التليفزيون (الرئيسية / الفضائية):

- بلـغ إجـمالــي عـــدد ساعـــات بـث قـطـــاع التـليـفزيـون (القناة الأولي –  القناة الثانية– الفضائية المصرية– الفضائية الموجهة لأمريكا–  تايم سبورت) 43.9  ألـف ســاعة خــلال عــــام ( 2023/2024) 

• عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة:

- بلــغ إجمالي عدد ساعات بث قطــاع قــنوات النيل المتخصصة (دراما –  سبورت– لايف –  سينما –  كوميدي –  العائلة – الثــقافيــة – القــناة التعـليمية –  مــاسبيرو زمان) 79056 ساعــة خــلال عــام ( 2023/2024) 

- بلــغ المـجــال الاجتماعي أعــلي نســبة لــعــــدد ســاعــــات البــث المرئي بـقــطــــاع قــنـــــوات النــيل المتــخصــصة حيث بلغ 26550.45 ساعة بنسبة 33.58٪ من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 13332.45 ساعة بنسبة 16.86٪ خــلال عــــام ( 2023/2024) 

اليوم العالمي للتلفزيون

واليوم العالمي للتلفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر مــن كل عــام والذى أقرته الأمم المتحدة  عـام 1996 أول منتدى عالمي للتلفزيون، والهدف من الاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون هـو تسليط الضوء على دور التلفزيون في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والشعوب في جميع أنحــاء العالم، وكذلك دوره في نشر المعرفة والتثقيف والترفيه، وتهدف هذه المناسبة إلى تشجيع المنظمات والأفراد على استخدام هذه الوسيلة بطريقة إيجابية وبناءة لخدمة المجتمع.

ويعتبر التلفزيون وسيلة اتصال قوية وفعالة حيث يمكن استخدامه لنشر الأخبار والمعلومات وكذلك لتثقيف وتعليم المشاهدين، كما يمكن استخدام التلفزيون في نشر الثقافة والفنون وكذلك في ترويج المنتجات التجارية، وبما أن التلفزيون يصل إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم فإن الاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون يساعد على تعزيز الوعي بأهمية هذه الوسيلة القــوية في تحقيق التقدم والتطور في جميع مجــالات القضـايا الاقتصادية والاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

"المصرية للمعارض" تخصص جناحا مصريا بمعرض الكويت الدولي للكتاب 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق