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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19%  عند مستوى 30746 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21%  عند مستوى 38134 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15%  عند مستوى 13485 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 8384 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 11468 نقطة، وقفز   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27%  عند مستوى 3163 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه. 

مؤشر إيجي إكس 30

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 38056 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11468 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة

 

تداولات جلسة الإثنين 

 هبطت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.251 تريليون جنيه، ليسجل خسائر تقدر بنحو 21 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.24%  عند مستوى 30864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29%  عند مستوى 38259 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23%  عند مستوى 13544 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.20%  عند مستوى 8303 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22%  عند مستوى 11503 نقاط، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.40%  عند مستوى 3172 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.272 تريليون جنيه. 

 

مؤشر إيجي إكس 30

وانخفض  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 31252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38752 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13713 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8403 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11644 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3217 نقطة.

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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