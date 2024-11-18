أسعار الذهب ترتفع بنسبة 1.3% في المعاملات الفورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:18 مساءً - تعافت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن مٌني المعدن الأصفر بخسائر في الجلسات الست السابقة، مدفوعا بتوقف صعود الدولار الأميركي.

وجاء ذلك أيضا في وقت يترقب فيه المستثمرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاستيضاح الصورة بشأن مسار أسعار الفائدة.

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 % إلى 2593.32 دولارا للأونصة بحلول الساعة 12:06 بتوقيت جرتش، مبتعدا بذلك عن أدنى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الخميس الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1 بالمئة إلى 2597.80دولار.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات إذ أدت توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أضعف إلى صعود الدولار.

لكن الدولار ظل مستقرا دون أعلى مستوى له في عام الذي سجله يوم الخميس، بعد ارتفاعه 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وساهمت أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية في تراجع التوقعات بخفض معدلات الفائدة في ديسمبر.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وعن أداء المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 30.74 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 953.34 دولار والبلاديوم 2.1 بالمئة إلى 970.48 دولار.

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